KUULA | Rahatark: leia endale Altero finantsvõrdluse platvormiga parim väikelaen

Lisaks väike- ja tarbimislaenudele ning liisingutele on Altero üheks oluliseks tegevussuunaks ka olemasolevate laenude refinantseerimine. Kuusemäe ütleb, et praegu on refinantseerimine muutunud väga aktuaalseks, eriti suurt kasvu on näha Leedu turul.