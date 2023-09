KUULA | Majandusaruanne: kui tööandja hoolib oma inimestest, siis ta pakub neile vabatahtlikku ravikindlustust

Viimaste aastate kindlustusringkondade kuumim teema on vabatahtlik ravikindlustus, mida saab iga tööandja oma töötajatele pakkuda. Peamiselt seetõttu, et hoolib oma inimestest ja sellest, et töötaja saaks oma ametis efektiivne olla. Teiseks on tööandja ravikindlustus muutunud aina olulisemaks motivatsioonipaketi osaks uute inimeste värbamisel. Stuudios räägivad vabatahtlikust tervisekindlustusest ERGO ravikindlustuse riskijuht Janika Lüüs-Likk ja BTA tootejuht Olga Trošin. Saadet juhib ajakirjanik Martin Hanson.