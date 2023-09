Puidu hinnalanguse tõttu kahanevad ka energiaettevõtete hinnad

Soodsama hinnataseme puhul peab Adven silmas müügihindu, mis arvestatakse igakuiselt vastavalt tegelikele kuludele ja on prognoosi kohaselt paljudes piirkondades piirhindadest madalamad. „Piirhind on lubatud maksimaalne hind, kuid see ei võrdu automaatselt tegeliku müügihinnaga. Järgime Advenis alati põhimõtet, et kui meie muutuvkulud − milleks on eelkõige kütused ja elekter − vähenevad, siis korrigeerime allapoole ka kaugkütte müügihinda. Peame läbipaistvust oma tegevuses, sealhulgas hinnakujunduses väga oluliseks. Klientidele võib kindlustunnet veelgi lisada, et ka Konkurentsiamet kontrollib seda, et hind vastaks vaid põhjendatud kuludele,“ selgitab Juhan Aguraiuja.