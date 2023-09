Morgan Stanleyst sai Eesti idufirma investor

„Valituks osutumine enam kui 7900 ettevõtte hulgast üle maailma ja sellise investori nagu Morgan Stanley saamine on Bidrento jaoks erakordne saavutus.“ sõnas Bidrento üks asutajatest Natalja Napsep.

Tema sõnul on ettevõtte kasv viimase 12 kuu jooksul olnud kiire isegi vaatamata turbulentsetele aegadele turul. Tänaseks on Bidrentol kliente erinevatest Euroopa riikidest. Juurde arendatud majutuse müügi- ja haldustarkvara suurendab kliendibaasi veelgi.

Bidrento pakub oma klientidele kõik-ühes tarkvara üürikinnisvara haldamiseks ja selle kasutajateks on professionaalsed üürileandjad ja kinnisvara haldusettevõtted kes tegelevad ärikinnisvaraga, üürimajadega, Co-Livinguga, tudengite majutusega ja ka mitmed miniladude projektid. Novembris tehakse avalikuks ka majutusettevõtetele suunatud müügi ja haldustarkvara lahendus, mis on juba osadel pilootklientidel kasutusel.

„Lühikese ajaga on Bidrentost saanud Baltikumi eelistatuim tarkvara üürikinnisvara haldamisel ning praegu kasvame kogu CEE (Kesk- ja Ida-Euroopa - toim) regioonis. Kasutades kogemusi, mis ettevõttel on Baltikumis ja CEE riikides, on Bidrento järgmiseks eesmärgiks kiirendada laienemist teistesse Euroopa riikidesse. Lisaks saavad Bidrentot nüüd kasutada ka hotellid ja majutusettevõtted.“ lisas ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Taavo Annus.