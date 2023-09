Augustikuu kinnisvaraturul üllatas Tartu korterituru aktiivsusega

Tallinnas tehti 682 korteritehingut, mida oli 22 protsenti vähem kui 2022. aasta augustis. Tehinguid uute korteritega toimus pealinnas 57 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal ning vanemate korteritega on tehtud 11 protsenti vähem tehinguid.

Tartu korteriturg üllatas augustis 201 korteritehinguga, mida on küll ligi 27 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal, kuid kolmandiku võrra rohkem kui eelnenud kuul. Peale möödunud aasta augustit pole ühes kuus Tartus nii palju eluruumina müüdud korterite tehinguid tehtud ning see tähistab ka käesoleva aasta Tartu korterite ostu-müügitehingute kuist rekordit. Pärnus müüdi augustis 61 korterit, mida on vastavalt 6 protsenti vähem kui aasta eest samal ajal.