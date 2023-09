Riik toetab turismisektoris digilahenduste kasutuselevõttu

Toetuse abil saavad turismiteenuse pakkujad võtta kasutusele digilahendusi ettevõtete igapäevase töö tõhusamaks muutmiseks. Toetuse maht on 2 miljonit eurot.

Toetuse eesmärk on digitaliseerida turismiteenuseid pakkuvate ettevõtete ja organisatsioonide tööprotsesse erinevate tarkvarade ja nende funktsionaalsuste kasutuselevõtmise ning nende omavahelise liidestamise kaudu. Turismiteenuste hulka kuuluvad näiteks majutus- ja toitlustusteenused, spaad, konverentsi- ja sündmuskorraldus, giidid, muuseumid ja turismiatraktsioonid jne.

„Inimeste jaoks on oma puhkuste planeerimisel üha määravamaks asjaolu, kui kergesti leitakse teenuse kohta veebist infot ning kui mugavalt toimub broneerimine ja asjaajamine teenuse pakkujaga. Eestis on täna veel hulgaliselt väiksemaid turismiteenuste pakkujaid, kes haldavad oma broneeringuid ja ressursside infot nö käsitsi. Digilahendused võimaldavad seda kõike teha oluliselt kiiremini ja mugavamalt nii ettevõtte enda kui külastaja jaoks,“ selgitas minister Tiit Riisalo.

Tema sõnul aitab toetus kaasa ka paremale andmevahetusele turismisektoris. „Kui meil on olemas täpsed ja ajakohased andmed näiteks teenuste pakkumise võimekuse või nende kasutatavuse kohta, võimaldab see teha nii paremaid äri- kui ka poliitikakujunduslikke otsuseid. Lisaks suureneb toetuse abil turismisektori tehnoloogiline võimekus tervikuna ja see annab hoogu ka uute tehnoloogiate, nt tehisintellekti juurutamiseks,“ lisas Riisalo.