Tallinna abilinnapea Joosep Vimmi sõnul on septembrikuuks jäätmekogumine pealinnas hoo sisse saanud. Jäätmete liigiti kogumise osas on Vimmi sõnul tehtud pidevat järelevalvet. Kõikidele jäätmevaldajatele on saadetud meeldetuletused nii Tallinna linna kui ka jäätmevedajate poolt sõnumiga, et biojäätmeid tuleb koguda eraldi mahutiga ja need vedajale üle anda. Nüüd suhtleb linn aga biojäätmete kogujatega personaalselt.