Erikomisjon arutas Euroopa Liidu toetusi. „Euroopa maksumaksja paneb erakordselt palju raha Eesti haiglatesse“

Välja on makstud 92% meile eraldatud Euroopa Liidu toetustest. Suurimad arved tulevad ettevõtlusest ja innovatsioonist, tervis- ja sotsiaalkaitsest ning haridusest. Uue perioodi eelarvest ootab käiku andmist 2,24 miljardit eurot (rakenduskava kogumaht 3,37 miljardit).

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul arutati komisjonis sama teemat ka suve alguses, kust jäi mulje, et aasta teises pooles osatakse toetusrahadele paremat rakendust leida. „Rahandusministeerium rõhutas juunis, et väljamaksete tempot tuleb oluliselt kiirendada, aga augustis tuli nentida, et pigem on läinud vastupidi. Keskmine väljamakse sellest fondist on loodetud 50 miljoni euro asemel olnud viimastel kuudel umbes 30 miljonit eurot kuus,“ ütles ta.

Augusti lõpuks oli Rahandusministeerium üha selgemalt väljendanud, et välistoetuste projektide tulemuslik lõpetamine võib sattuda ohtu. Ministeeriumi info kohaselt on Eesti seni suutnud kõik varasemad ühtekuuluvuspoliitika toetused pea täielikult ära kasutada.

Eesti on alates taasiseseisvumisest saanud miljardeid eurosid tagastamatut välisabi. Valdav osa toetustest tuleb ELi struktuurivahenditest, lisaks kasutab Eesti Šveitsi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna saadud toetusi. Toetused lähevad pealmiselt Eesti majanduse, hariduse, taristu ja keskkonna edendamiseks.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, terviseminister Riina Sikkut, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kliimaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, riigikontrolör Janar Holm ning Riigikontrolli esindajad.

Riigikontrolör Janar Holm selgitas, et 300 miljonit eurot on kohustustega kaetud, aga rahaliselt kasutamata. „Rulluvalt jääme hätta, sest meie hinnangul on probleem selles, et fondide rakendamisse oleks vaja inimressursse. Tulu oleks sellest kulust suurem, aga ministeeriumid ei julge erinevaid lihtsustusi kasutada – loomulikult võivad need ka riske sisaldada.“