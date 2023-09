Macron lubab naftatööstuse survestamist. „Tegeleme kriminaalsete tasuvustega“

Macron ütles, et valitsus püüab leevendada hinnatõusu mõju kodumajapidamistele, kulutamata seejuures tohutuid summasid riigieelarvest.

Prantsusmaa peatas väikeettevõtjate vastuseisu tõttu varasemad plaanid lubada bensiinijaamadel kahjumiga müüki. Macron lubas, et jätab selle siiski ühe võimalusena tagataskusse alles. Peaminister Elisabeth Borne kohtub sel nädalal kõigi sektori osalistega, nõudes marginaalide osas suuremat läbipaistvust ning kütuse omahinnaga müümist.

„On üks asi, mille suhtes me saame võtta meetmeid - see on tegutsemine rafineerimistööstuse kriminaalsete tasuvustega,“ ütles Macron pühapäeva õhtul TF1 ja France 2 telekanalitele.