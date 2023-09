Stockmann Group kaalub nimevahetust

Nimevahetus peegeldaks ettevõtte teatel Lindexi moeäri tähtsust grupi sees. Stockmanni nõukogu esimees Sari Pohjonen sõnas, et see oleks loogiline järgmine samm, kuna Lindex on viimastel aastatel olnud ettevõtte jaoks kandvas rollis.

Stockmann Group lisas veel teates, et tulenevalt äri fokusseerimisest uuritakse „strateegilisi alternatiive“ kaubamajade äridele. See võib tähendada nii kaubamajadele suuremat iseseisvust äri ajamisel, nende maha müümist või ka strateegilist partnerlust välise investoriga. Võimalik on ka, et jätkatakse praeguse struktuuri alusel. Veel rõhutatakse, et grupi tasandil toimuv nimevahetus ei mõjutaks Stockmanni kaubamaju, mille bränd jääks alles.