AirBaltic kasvab koos oma töötajatega

Koostööst võidab nii tööandja kui ka töötaja

Jūlija Kudrjašova sõnul on airBaltic kui tööandja väga truu oma põhiväärtustele. „Me tagame tulemuse, hoolime ja kasvame. Need väärtused ei ole meie jaoks said sõnad, kuid tegelikult on see täpselt see, kes me oleme ja kuidas me tegutseme.“