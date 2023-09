Täna lõppeb LHV 10,5%-lise intressiga võlakirjade märkimine

Tänaseks on LHV võlakirju märkinud mitmed panga siseringi inimesed. Suurimas mahus on silma jäänud näiteks Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi investeerimisfirma OÜ Notorious, mis on märkinud 5000 võlakirja ehk väärtusega viis miljonit eurot. Notoriousele kuulub ka 172 240 LHV aktsiat väärtusega umbes 620 000 eurot.