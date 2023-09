Üllatav? Tallinn jõudis innovaatiliste linnade edetabelis kümne parima hulka

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul tunnustab selline saavutus linna järjekindlat tegevust uuendusmeelsuse toetamisel. „See saavutus tõstab esile Tallinna rolli maailma innovatsioonimaastikul ja annab meile kindlustunde, et oleme uuenduste ja digitaalse arengu vallas liikumas õiges suunas. Innovatsioonile parema kasvulava loomine ja selle igakülgne toetamine aitab areneda meie ettevõttetel, pakub uusi lahendusi linnale endale ning loob viljakamat ettevõtluskeskkonda. Oleme teinud olulisi edusamme linna teenuste digitaliseerimisel ning toetanud selles ka kogukonda ja ettevõtteid. Meie ambitsioon on olla eestvedaja ja eeskuju ka teistele,“ ütles Vimm.

Innovation Cities: Small 200 indeks hindab alla miljoni elanikuga linnu innovatsiooni valdkonnas, et tõestada ka väiksemate linnade võimekust olla innovatsiooni eestvedajad ja edukalt endast suurematega konkureerida. Edetabelit juhib Amsterdam, järgnevad Tel Aviv, Basel, Frankfurt, Düsseldorf, Quebec, Rotterdam, Göteborg, Genf ja Tallinn. Lisaks teistele innovatsiooninäitajatele on Tallinna edu põhjuseks linna ja Eesti tuntus maailmas meie digitaalsete lahenduste ja e-riigi poolest.

Linnade hindamisel kasutatakse 162 näitajat, mis on jagatud 31 erinevasse kategooriasse. Arvesse võetakse muuhulgas selliseid näitajaid nagu kultuur, transpordivõimalused, tehnoloogia, maksusüsteem ja jätkusuutlikkus. Täispikka nimekirja edetabelist näeb siin. Kogu maailma 500 linna edetabelis on Tallinn 102. kohal, esikohal on Tokyo ja naaberlinnadest on näiteks Helsingi 39. ja Riia 256 kohal.