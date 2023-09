Seadusemuudatuse tõttu püsib ministrite palgatõus lähiajal tagasihoidlik

Eelnõu kohaselt vähendatakse peaministri, ministrite, Riigikohtu liikmete, riigi peaprokuröri, riigisekretäri, kohtunike, riikliku lepitaja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku palga kasvu nii, et see moodustaks nelja-aastasel perioodil poole senise metoodika järgi arvutatud kasvust.

Eelnõu on seotud riigieelarve ja eelarvestrateegiaga. „Kõrgemate ametnike palgakasvu pidurdamine on üks meetmetest, mis võimaldab nelja aasta vältel kulutõhusamat tegutsemist, tuues riigile enam kui 21,3 miljoni eurose kokkuhoiu. Astume koos samme selles suunas, et riigirahanduse olukord paraneks ning riigi omapanus on siin väga oluline. Kõrgematel riigiteenistujatel tõuseb palk jätkuvalt, ent tänases üleüldises finantsolukorras oleme kokku leppinud, et seda poole vähem, kui algselt plaanitud,“ selgitas rahandusminister Mart Võrklaev.