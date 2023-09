Uus reaalsus: autojuht saab sõidukit juhtida ka… kontorist

Paljud teavad, et Elmo on elektriautode rentija, kuid tähelepanelikum liikleja võib olla juba märganud, et viimasel ajal sõidab osa Elmo Rendi sõidukeid ringi sootuks ilma juhita.

Sellistel Elmo autodel on juht küll tegelikult täitsa olemas, aga ringisõitva auto asemel istub ta hoopis õdusas kontoriruumis – kaugjuhi töökohal. Elmol on nimelt selline ainulaadne teenus, et auto rentimise soovi korral ei pea inimene ise minema autot linna pealt otsima. Renditav auto sõidab kaugjuhi abil otse ukse ette, kust rentija saab sellega ise mugavalt edasi sõita.

Elmo Rendi juhi ja ideoloogi Enn Laansoo, Jr sõnul muudab kaugjuhi amet autojuhi töö mugavamaks.

„Autojuht saab teha oma sõidud kontorist, pidada vahepeal pause, võtta köögist kohvi ja küpsist, vahetada autot paari klikiga. Autojuht kui elukutse muutub kindlasti atraktiivsemaks. Kaugjuhiks saab muide hakata ka liikumispuudega inimene, kuna meie juhikonsool võimaldab istme eelmaldamist ja ratastooliga ligipääsu,“ tutvustab Laansoo uue tehnoloogia pakutavaid võimalusi.

Elmo juhi kinnitusel lahendab sõiduki kaugjuhtimise võimalus korraga kaks probleemi: autorendi huvilisele teeb see elu mugavamaks, kuna renditud auto sõidab talle ukse ette ning rendile andjale muudab see tegevuse efektiivsemaks, sest auto kohale viimise ajakulu väheneb pea kümnekordselt.

Enn Laansoo, Jr sõnul näeb Elmo kaugjuhiks õppimine ette kindlat protsessi, mis viiakse läbi ettevõttesiseselt. „Treeningu esimene osa algab suletud territooriumil. Kui see osa on läbitud, hakkab trenni tegemine tänaval ja kui see on samuti läbitud, tuleb sooritada transpordiameti poolt korraldatud eksam. Edukad saavad käepigistuse, tunnistuse ja võimaluse tulla Elmo kaugjuhitavate autodega sõitma.“