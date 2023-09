Aldar Eesti OÜ: ainult koos oma inimestega saabki suureks kasvada

Saame tuttavaks – Aldar Eesti OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev jae- ja hulgimüügiettevõte, mis on rohkem tuntud oma erinevate kaubamärkide kaudu: CityAlko, SuperAlko, Sadama Turg, Aldar Market, Aldar Cash & Carry, Kai Kohvik Tallinna sadamas ning Kochi Aidad, millel päris oma pruulikoda. Meie ettevõte on tööandja ligi 400 inimesele.

Tule meile tööle, sest meie juures on kindel ja huvitav!

See pole huumor, et Aldar Eesti töötajad tulevad hommikul rõõmsalt tööle ja lähevad õhtul ka rõõmsalt koju. Pakume sellist tööaega ja -suhet, mis hoiab töö ning eraelu tasakaalus, soovi korral saad töö kõrvalt ka õppida. Anname oma töötajatele vabaduse valida, otsustada, kaasa rääkida ning väärtustame kõigi ideid ja panust ettevõtte kultuuri ning tööelu paremaks muutmisesse. Inimesed on meie kõige tähtsam vara. Usume oma inimestesse ja sellesse, et vaid üheskoos saavutame rohkem ning suudame ka kasvada.

Leneli lugu – noorukesest klienditeenindajast tootejuhiks Lenel Pruul alustas Aldar Eesti OÜ-s tööd 2012. aasta kevadel klienditeenindajana, kuid juba sama aasta lõpus juhtis kogu tiimi, olles ise vaid 21-aastane. Hirmul olid naise sõnul alguses suured silmad, aga kui ta mõistis, et pole üksi, asendus ebakindlus miljoni edasiviiva küsimusega. Toetavatest töökaaslastest on praeguseks saanud head sõbrad. Pärast seitset väga huvitavat aastat saabusid uued väljakutsed – kaupluse juhatajast sai ka joogikategooria tootejuhi assistent ja alates 2023. aasta suvest on Lenel Aldar Eesti tootejuht. Ta on tänulik oma juhtidele, kes temasse uskusid – ja mis kõige tähtsam – oma teadmisi ja oskusi jagasid.

Oleme jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised

Aldar Eesti on ettevõttena majanduslikult stabiilne ja areneb pidevalt. Pakume häid ostuemotsioone, edendame kohalikku elu, toetame Eesti tootjat ning propageerime väiketootjate kaupa.

Võid töötamispaigaks valida ettevõtte erinevate Eesti üksuste vahel – meil on siseturul 11 toidukauplust ja 33 jookide müügile spetsialiseerunud kauplust, hulgiladu, kontor ning toitlustusüksused. Teenindame üle Eesti nii erakliente kui ka jaemüügi-, meelelahutus- ja toitlustusettevõtteid.

Pakume oma inimestele erinevaid soodustusi, näiteks sportimistoetust või tervisekindlustust ning oma töötaja soodustust ostude sooritamiseks. Tähistame jõule ja premeerime müügimängude võitjaid. Pikaajalistele töötajatele võimaldame lisapuhkusepäevi, et oleks rohkem aega ka oma perega veeta.