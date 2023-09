Päev börsil: Infortar soetas jälle Tallink Grupi aktsiaid

Mis veel toimus?

Stockmann Group teatas täna, et tulenevalt strateegilise vaate muutusest kaalub ettevõte vahetada nime Lindex Groupiks. Kaubamajade nimed ei muutuks. Loe edasi siit .

Alates tänasest on võimalik märkida ehitusseadmete rendifirma Storent Holdings 11% võlakirju. Vaata siit .

Investoritelt miljoneid eurosid välja petnud ühisrahastusportaali Kuetzal kriminaalasi liigub peaasjalikult Lätti, sest prokuratuur arvab, et sedasi on võimalik karistada kelmuse tegelikke toimepanijaid. Loe edasi .

E-kaubanduse gigant Amazon teatas täna, et kavatseb investeerida kuni 4 miljardit dollarit tehisintellekti arendavasse iduettevõttesse Anthropic, kus varajaseks investoriks on ka Skype'i üks asutajatest, Jaan Tallinn. Loe pikemalt siit .

Euroopa languses

Euroopa suuremaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 on kukkunud 1,10% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on languses 0,70%.

USA turul on Dow Jonesi indeks langenud 0,17%, samas S&P 500 on tõusnud napi 0,04% jagu ning Nasdaqi koondindeks 0,09%. Aktsiaturge rõhub realisatsioon, et keskpankade intressitasemed võivad jääda kõrgemale pikemaks, kui seni arvatud, märgib Bloomberg.