Agressiivset laienemist plaaniv Lidl lubab Eestis olulist suunamuutust

38-aastane serblane Nikola Balaban ütleb, et Eesti tarbijad eelistavad kohalikke tooteid ja armastavad kohalikku kööki. Varem Horvaatia ja Serbia Lidli juhatuses töötanud Balaban tõdeb, et nägi sellist suundumust ka Serbias. Ta usub, et see on ka põhjus, miks määrati just tema Eesti ja Läti Lidli juhatusse.