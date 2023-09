Lidli juhatuse liige: tahame saada nii Eestis kui ka Lätis jaeketiks number üks

38-aastane serblane Nikola Balaban ütleb, et Eesti tarbijad eelistavad kohalikke tooteid ja armastavad kohalikku kööki. Varem Horvaatia ja Serbia Lidli juhatuses töötanud Balaban tõdeb, et nägi sellist suundumust ka Serbias. Ta usub, et see on ka põhjus, miks määrati just tema Eesti ja Läti Lidli juhatusse. „Näiteks Serbias, mille rahvuslik koguprodukt on poole väiksem Eesti või Läti SKP-st, tuleb üle 50% Lidlis müüdavatest toiduainetest kohalikelt tootjatelt. Ma tahan täpselt sama mudelit siingi rakendada,“ sõnab Balaban. Serbia Lidlis suudeti see protsent saavutada viie aastaga. Lisaks ekspordivad Serbia tootjad 50 miljoni euro eest tooteid seitsmesse või kaheksasse riiki, kus jaekett tegutseb.