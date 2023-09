Wise tõi eestlaste jaoks turule uued investeerimistooted

Wise on Suurbritannias juba tekitanud oma klientidele võimaluse kontol olev raha n-ö tööle panna, et see seal niisama ei seisaks. Nende Euroopa ja Ühendkuningriigi tootejuht Lars Trunin ütleb Delfi Ärilehele, et nüüd tuuakse kaks investeerimisvarianti ka Eestisse ja mujale Euroopasse.

„See võimalus on mõnda aega olemas olnud, aga suurelt teatame sellest täna,“ märgib Trunin. Juttu on kahest võimalusest: esiteks Wise Interest ja teiseks Wise Stocks. Trunin selgitab, et kasutajal tuleb ainult ühel korral otsustada, et soovib oma kontol üht, teist või mõlemat varianti kasutada, ja edasi ei ole vaja midagi teha. „Taustal investeerime su raha esimesel puhul rahaturufondidesse,“ ütleb Trunin. Stocks on sarnane toode. Ka seda kasutades ei pea klient iga päev midagi tegema ja taustal investeerib Wise ta raha indeksifondi, mis omakorda investeerib seda maailma suurematesse ettevõtetesse.