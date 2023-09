Eluolu tänapäeval: inimestel puudub kindlustunne, palgakasv uuel aastal aeglustub

Tutvustuses tõi Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik välja, et tarbimine muudkui jahtub. See viitab asjaolule, et kui inimestel oleks suurem kindlustunne, oleks ka suurem tarbimine. Samuti rõhutas ta, et majandusraskused tööturul igatahes veel kajastunud ei ole. Tööhõive on isegi kasvanud.

Saatan on siiski detailides. „Kõigis sektorites ei lähe ühtemoodi hästi. On sektoreid, kus pilt nii roosiline ei ole,“ sõnas Kaasik. Teisisõnu on hõive märkimisväärselt vähenema hakanud näiteks töötlevas tööstuses. Samas avalikus sektoris on tööhõive aina rikkalikumalt kasvanud.

Ka palgakasv aeglustub rohkem, kui algelt oodati. Seega prognoositakse 2024. aastaks keskmise palgale 6,1% tõusu, samas kui 2023. aastal tõusis keskmine palk 11,5%.

Käibemaksutõus ja muud hinnatõusud annavad mõningase hindade kasvu. Seega hinnakasvu aeglustumine oleks väiksem, kui makse ei tuleks.

Intressimäärad lähiajal ei tõuse

Müller kinnitas aga, et lähikuudel ei ole plaanis intressimäärasid tõsta. Edasised otsused sõltuvad sellest, kas inflatsioon euroalal aeglustub püsivalt 2% lähedale.

Intressikärbetest on aga veel vara rääkida ja probleemiks on just hinna- ja palgatõusu spiraal ning selle mõju euroala konkurentsivõimele.

Seda, millest veel Eesti Panga president Madis Müller ja asepresident Ülo Kaasik rääkisid, saab lugeda allolevast blogist: