Oluline muutus. Sõltumatus elektrihinnast inimesi enam ei ahvatle

Elektrihinna meeletu tõus tõi juba eelmisel aastal kaasa päikesepaneelide paigaldamise buumi. Inimesed soovisid eelkõige enda tarbeks elektrit ise toota. Elektrilevi mattus liitumistaotluste alla, sest elektri tootmiseks on vajalik tootjaliitumine elektrivõrguga. „Mikrotootjate liitumisavaldused teevad ka 2023. aastal uusi rekordeid – esimese kahe kuuga on laekunud juba üle 400 avalduse rohkem kui eelmise aasta sama perioodiga. See näitab inimeste jätkuvat suurt huvi elektritootmise vastu just enda tarbeks, mis on täna ka kõige kasumlikum,“ sõnas Elektrilevi juht Mihkel Härm veel tänavu aasta aprillis. Aasta esimeses kvartalis laekus Elektrilevile mikrotootjatelt 2626 liitumisavaldust ja üle 15 kW elektritootjatelt 702 avaldust.

Kevadel sai selgeks, et elektrihind langeb jõudsalt ja see muutis koheselt ka inimeste soovi hakata ise elektritootjaks. Alates aprillist on näha liitumistaotluste vähenemist, tunnistab Elektrilevi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kristi Reiland. Teises kvartalis oli võrreldes 2022. aasta sama ajaga võrreldes 35% vähem liitumistaotlusi, kolmandas kvartalis on võrreldes eelmise aastaga esitatud juba 80% vähem liitumistaotlusi. Reiland nõustub, et mikrotootjate liitumiste vähenemine on seotud elektrihinna stabiliseerumisega ning suviste negatiivsete elektrihindadega. Samas ei seosta ta huvi vähenemist KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse peatamisega. Selle toetuse abil oli võimalik taotleda toetust ka päikesepaneelide paigaldamiseks eramule. Toetus peatati tänavu juulist. Mikrotootjate liitumishuvi vähenemist on näha juba alates maikuust, seega KredExi toetuse peatamisega seda päris siduda ei saa, nendib Reiland.