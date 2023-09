Mitmed positiivsed signaalid aitasid Rootsi krooni tugevdada

Eelmisel nädalal teatas Rootsi keskpank, et alustab krooni ostmist dollari vastu ning samuti aitas tugevnemisele kaasa Rootsi keskpanga presidendi mõtteavaldus, milles ta märkis, et usub nüüd kindlamalt, et Rootsi suudab kinnisvarasektori poolt veetud tõsist majanduskriisi vältida.

„Ma arvan, et meil on veidi positiivsem vaade, kuhu me liigume, kuid me oleme väga tähelepanelikud,“ ütles Erik Thedeen neljapäeval intervjuus Bloombergile. Enda sõnul on ta veidi vähem mures tõeliselt halva stsenaariumi pärast, kuid jätkuvalt on mure üleval väga suurtes võlgades oleva ärikinnisvarasektori tõttu. „See on endiselt üldine risk Rootsi majanduse jaoks,“ märkis ta.

Positiivsust võis turule lisada ka ühe Rootsi suurima kinnisvarafirma Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) nädalavahetuse uudis, mille järgi leidis ettevõte ligi 720 miljoni dollari jagu rahastust, et katta ettevõtte lühiajalised rahavajadused. Edasine plaan näeb ette äride tükeldamist ning tulevikus ka lisaraha kaasamist. Turule saadab see signaali, et vaatamata sektori raskustele on raha turul siiski olemas, märgib väljaanne Bloomberg. Esmaspäeval kerkisid ettevõtte aktsiad ligi 18%.