EASi ja Kredexi ühendasutuse juhatuse esimeheks saab Kati Kusmin

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on EASi ja Kredexi ühendasutusel oluline roll Eesti majanduse uue kasvu leidmisel. „Lähiaastatel saab meie majanduse fookus olema tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvatamisel ning kestlikkusel. Keerulised majandusolud nõuavad aga paindlikkust ning hästi sihitud tegevusi lisandväärtuse loomiseks ning siin on EAS-Kredex meie põhiliseks instrumendiks. Kindlasti ootab uut juhti ees ka tihe koostöö asutuse tõhusamaks muutmisel,“ lisas Riisalo.

Kati Kusmin juhib praegu AS-i Riigi Kinnisvara, lisaks on ta tegutsenud juhatuse liikmena börsiettevõtetes Silvano Fashion Group ja Baltika, juhatuse esimehena ETKs ja Kalevis ning erinevatel juhipositsioonidel Tallinna Kaubamajas, Reval Hotelligrupis ning Hotell Olümpias. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna teeninduse ökonoomika ja organiseerimise erialal.

EASi ja Kredexi nõukogu esimehe Sille Kraami sõnul sai uus juht valitud tänu mitmekesisele kogemusele. „Kati Kusmin on juhtinud mitmeid suuri organisatsioone nii era- kui avalikus sektoris ning see on väga oluline, sest ühendasutuses tuleb mõista ettevõtete vajadusi, kuid samal ajal tunda ka avaliku sektori toimimisloogikat. Samuti jäi silma tema uuendusmeelsus, ta on ka seni paistnud silma ennekõike muutuste juhina ja see tuleb kasuks kahe asutuse ühendamise protsessi lõpuleviimisel,“ rääkis Kraam. „Tänan ka Sigrid Harjot juhatuse töö eestvedamise eest kogu vahepealsel perioodil!“

Kati Kusmini sõnul liitub ta organisatsiooniga põneval ajal, sest ühinemine on jõudnud järgmisesse olulisse faasi, milleks on ühise kultuuri loomine ja juurutamine. „EASi ja KredExi ühendasutusel on oluline roll Eesti majanduse arendamisel, rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisel ja elukeskkonna parandamisel. Nii ettevõtluse arendamine kui ka energiatõhususe suurendamine mängivad olulist rolli rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde elluviimisel. Kuigi kaks organisatsiooni on nii juriidiliselt kui ka füüsiliselt ühinenud, on liitmise lahutamatuks osaks ka ühise koostöökultuuri loomine ja juurutamine. Eesmärk on üheskoos ühendasutuse töötajatega luua keskkond, kus kõik tunnevad end ühtse meeskonnana ja jagavad ühiseid väärtusi.“