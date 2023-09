Pärnu rannarajoonis sai valmis uue kontseptsiooniga apartement-hotelli hoone

Era- ja äriettevõtetest investoritele hotelli- ja majutusteenuse osutamiseks külaliskorteritena suunatud projekti raames rekonstrueeriti aadressil Esplanaadi 10 asuv kireva ajalooga kuuekorruseline nõukogudeaegne hoone, mis seisis aastaid pooltühjana ja osaliselt oli Pärnu Uue Kunsti Muuseumi kasutuses. „Aega võttis, aga asja sai – kindlasti on tegemist tähelepanuväärse sündmusega suvepealinna arengus, sest üks aastaid pärnakate silma riivanud kinnistu on nüüd uuele elule äratatud,“ rõhutas Novira E10 juhatuse liige Andres Liinsoo.

„Ranna vahetu läheduse ja operaatorteenuse tõttu on apartement-hotelli kontseptsioon kindlasti uus lahendus ning sobib hästi neile, kes soovivad aktiivse investorina paigutada vabu vahendeid kuurortlinna kinnisvarasse,“ kirjeldas LVM kinnisvara juht Ingmar Saksing. 55st külaliskorterist on tema sõnul hetkel veel saadaval 17 ja viiest äripinnast üks.

Eraldi korteriomanditeks jagatud majutusasutust opereerib rahvusvahelise haardega külaliskorterite rendiettevõtte Bob W. Apartments, et omanik saaks omapoolse vaevata kortereid koos pesupesemis- ja koristusteenusega välja üürida. Valdavalt 1-2 toaliste külaliskorterite mugavamaks haldamiseks on kõik nad varustatud võtmevaba ligipääsu tagavate nutilukkudega.

Kõigil 60 külaliskorteril ja äripinnal on rõdu või terrass lükanduste ja klaaspiiretega. Hoone välislahenduse arhitekt on Kalle Vellevoog ja sisearhitekt on Tiiu Truus.