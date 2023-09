Lääne valearvestus: Venemaa on loonud naftasanktsioonide vältimiseks oma „tumeda laevastiku“ ja see on edukas

Financial Times'i laevandus- ja kindlustusdokumentide analüüsi kohaselt reisis augustis pea kolm neljandikku kõigist Venemaa meretranspordivoogudest ilma lääne kindlustuseta, mis on hoob, mida kasutatakse G7 riikide poolt kehtestatud 60 dollarit barrelist maksva naftahinna ülempiiri jõustamiseks.

Vastavalt kaubaveoanalüüsiettevõtte Kpleri ja kindlustusseltside andmetele on see tõus tulnud umbes 50 protsendilt, mis oli seis sel kevadel. Kasv tähendab, et Moskva on üha osavamalt hakanud ülempiirist kõrvale hoidma, mis võimaldab tal müüa rohkem oma naftat rahvusvahelistele turuhindadele lähemal olevate hindadega.