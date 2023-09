Musta kulla hind ületab peagi taas maagilise piiri ja tekitab hirmu

Esimest korda sel aastal on realistlik see väljavaade, et toornafta barreli hind tõuseb 100 dollarini, mis on äkiline pööre turul, kus veel hiljuti räägiti palju madalamatest hindadest.



Hinnatõus ähvardab vähendada tarbijate kulutusi ja koos sellega pärsib see globaalset majanduskasvu, täites samal ajal suurte tootjariikide kaukaid.