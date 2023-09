Hullumeelne nõudlus: LHV võlakirjaemissioon märgiti ribadeks

See tähendab, et emissiooni algne 25 miljoni eurone maht märgiti 16,3-kordselt üle. Seetõttu otsustas LHV kasutada õigust suurendada emissiooni mahtu 35 miljoni euroni. Pakkumine algas 12. septembril ning lõppes eile.

„Märkimistulemused näitavad, et kokku said hea pakkumine ning investorid, kellel on usk ja usaldus meie tegemiste vastu. Kaasatud kapitali toel saame toetada oma kapitalibaasi, jätkata ärimahtude kasvatamist ja tugevdada turupositsiooni nii Eestis kui Ühendkuningriigis. LHV plaanib kapitali- ja võlakirjatehinguid ka tulevikus,“ ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.