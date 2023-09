Tööturu-uuring: töötajate hirm ja ebakindlus tuleviku suhtes on aina kasvamas

Olukord tööturul on muutumas ärevaks ning peamiseks põhjuseks, miks oma töökoha kaotamise pärast muret tuntakse on majanduse ebamäärasted ajad, mis omakorda mõjutavad ka ettevõtteid, kus töötakse (48%). Ajad on keerulised ning stressitekitavaid kahtlusi ja kõhklusi oma tuleviku ning iseenda osas tunnevad ligi 34% uuringule vastanud töötajatest. Pea veerand vastanutest mõistavad ning toovad välja, et ettevõttel, kus nad töötavad, on müük/tulu vähenenud ja kulud suuremad ning mitmed töötajad on näinud juba ka ettevõtete suurt kulude kokku tõmbamist (19%).

Tööturul on tööotsijaid rohkem ning nad on aktiivsemad kui varem ja seda tõestab ka asjaolu, et 59% vastanutest on hakanud töö kaotamise hirmu tõttu uusi tööpakkumisi piiluma. 1/4 uuringule vastanutest on veel töötahet ja jõudu täis ning valmis leidma lisatöö põhitöö kõrvale, et enda kindlustunnet tuleviku ees suurendada. „Kahju on sellest osast töötajatest, kes antud olukorras väljapääsu ei näe, pea 24% vastanud töötajatest on demotiveeritud, kuna eesolev aeg on täis teadmatust ja ebakindlust ning vastanutest 20%-l on töötahe lausa kadunud”, sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Majanduslike raskuste tõttu on tööandjad sunnitud vastu võtma määravaid otsuseid, et ettevõtted nendel keerulistel aegadel elus püsiksid. See on ka peamine põhjus, miks on tööandjad (55%) pidanud inimesi lähiajal koondama ning seda ka eesolevatel aegadel uuesti tegema. Uuringule vastanud tööandjatest on 75% plaanis veel koondada 1 kuni 5 töötajat, 13% tööandjatest on plaani võtnud 6-10 töötaja koondamise. Osad tööandjatest pole veel otsustanud oma koondamise plaane (6%) ning väike osa (3% plaanib koondada lausa rohkem 40 töötajat.

Ka tööandjatele ei jää märkamata töötajates tekkinud teatav hirm, kui ettevõttes on läbi viidud koondamisi. Suur osakaal (58%) uuringule vastanud tööandjatest näevad, et nende töötajad on segaduses ning pidevas ootusärevuses. Kartus koondamise ees tõmbab alla töötajates motivatsiooni (31%) ja kasvatab hirmu (27%). Tööandjad on täheldanud ka töötajate töökvaliteedi langust (20%).