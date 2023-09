Skeleton Technologies teeb Eesti suurima tööstusinvesteeringu Saksamaale

Skeleton Technologies rajab Saksamaale uue kõrgtehnoloogiliste seadmetega tehase, et suurendada tootmisvõimekust kuni 40 korda. Automatiseeritud ja digitaliseeritud masstootmise algus on planeeritud 2024. aasta lõpuks.

Ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Madiberk rõhutas, et tegu on ettevõtte jaoks ajaloolise verstapostiga: „Oleme uhked, et saame oma tootmisvõimsust Euroopas märkimisväärselt kasvatada. Nii saame luua uusi kõrge lisaväärtusega töökohti nii Saksamaal kui ka Eestis, kus toimub suur osa meie teadus- ja arendustegevusest.“

Madibergi sõnul on Skeletoni Tallinna peakontor jätkuvalt ettevõtte kese, kust saab alguse superkondensaatorite ja superakude tehnoloogia arendamine ning uute toodete – moodulite ja süsteemide väljatootmine. „Skeleton jätkab töötajate palkamist Tallinnas, Tartus ja Leipzigis, sest head insenerid on meie edu võti,“ kinnitas tegevjuht.

Eesti majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnas, et Skeletoni investeering on hea näide väljapoole vaatavast ja maailma laienevast Eesti majandusest. „Eestist on kujunemas ettevõtetele keskus, kus toimub tootearendus, teadustöö ja äride juhtimine ning luuakse kõrge lisaväärtusega töökohti. Tootmine ja need tooted ise jõuavad maailmas järjest suurematele turgudele. Skeleton Technologies on hea näide ettevõttest, mis tänu rahvusvahelistele investeeringutele liigub õiges suunas,“ ütles Riisalo.

Taavi Madiberk juhtis tähelepanu ka tarneahela olulisusele: „Meie tootmine toimub Euroopas ja tarneahel on stabiilne. Skeleton toodetes kasutatakse väga vähe või üldse mitte haruldasi muldmetalle, mis tähendab samuti, et meie tooteid on lihtne ja soodne taaskasutada.“

Lisaks tootmise laiendamisele Saksamaal on Skeletonil kavas tugevdada oma positsiooni Aasias. Koostöö tugevdamiseks Jaapani investori ja strateegilise partneri Marubeni Corporationiga allkirjastati eile investeerimiskokkulepe rahastamaks Leipzigi tehase valmimist ja suurendamaks tehases toodetavate energiasalvestite müüki Aasia turgudel.