Leedu TV3 ja Power Hit Radio omanikfirma ei saanud konkurentsiametilt luba suurima raadiojaamade grupi ostuks

Vastavalt 22. veebruaril 2023. aastal saadud teatele kavandatava koondumise kohta kavatses All Media Lithuania, mis edastab teleprogramme TV3, TV6, TV8 ja TV3 Plius, omandada kolm ettevõtet, mis haldavad raadiojaamu M-1, M-1 Plus, Lietus, Laluna, Raduga, ja ettevõtte Reklamos ekspertai, mis tegeleb neis ettevõtetes reklaamimüügiga. All Media Leeduga seotud ettevõte All Media Radijas edastab raadiosagedustel Power Hit Radio ja Power Gold raadioprogramme internetis ning müüb reklaami, samas kui All Media Digital omab tv3.lt ja teisi veebisaite, kus ta samuti müüb reklaami.

Konkurentsinõukogu soovis kindlaks teha, kas tehing avaldab negatiivset mõju konkurentsile raadio- ja telereklaami müügiturul, arvestades, et All Media Lithuania, kellel on praegu märkimisväärne osa telereklaamiturul, suurendaks pärast ühinemist märkimisväärselt oma osa raadioreklaamiturul, kuna tehinguga lisanduks ettevõttele Leedu suurim raadiojaamade rühm.

Reklaamituru konkurents tiheneks

Järelevalveamet viis läbi üksikasjaliku majandusanalüüsi, milles hindasid tehingu osapoolte turuosa ja konkurentsilähedust, turuosaliste poolt müüdava reklaami mahtu, nende ja konkurentide kasvupotentsiaali, uute osalejate raadioringhäälinguturule sisenemise tõenäosust jne. Eksperdid otsisid ja said teavet mitte ainult ühinemise osalistelt ja nende konkurentidelt, vaid ka reklaamiagentuuridelt ning Leedu ettevõtjatelt, kes ostavad reklaami erinevatel tele- ja raadiokanalitel.