Tuntud investorid avaldavad: kuhu võiksid LHV võlakirjaemissioonist üle jäänud sajad miljonid eurod välja jõuda?

Juba enne tulemuste selgumist oli märke, et võib oodata suurt tungi, pakkudes laialdast jutuainet. Sealjuures sattus surve alla Tallinna börs, mida pärast pakkumise avalikuks saamist hakati raha vabastamiseks alla müüma: kolme päevaga langes kohalik börsiindeks üle 3%.

Tänane märkimistulemus suutis siiski üllatada: võlakirju märgiti koguni 407,5 miljoni euro eest ehk küllaga rohkem, kui pakuti. Kokku „laenas“ LHV investoritelt sedapuhku 35 miljonit eurot. See tähendab, et emissioonist üle jääv raha võiks hakata uut kohta otsima. Ärileht uuris tuntud kohalikelt investoritelt, kuhu võiks see raha välja jõuda ja kas võlakirjanimekirjast võib leida teisigi atraktiivseid pakkumisi, mida järelturult noppida. Milliseid investeerimisvõimalusi investorid näevad?