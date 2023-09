Deripaska, üks Venemaa rikkaimaid mehi, ütles Financial Timesile, et Moskva on oma majanduse isoleerimisega seotud jõupingutused üle elanud, arendades uusi kaubandussidemeid globaalse lõunaga ja suurendades investeeringuid kodumaisesse tootmisse.

Suurärimees tunnistas „üllatust“ riigi vastupanuvõime üle ja lisas, et varem hindas, et sõda võib Kremli viia pankrotti. Erasektor osutus vahepeal tugevamaks, kui ta vaid mõni kuu varem ootas. „Ma olin üllatunud, et eraettevõtlus on nii paindlik. Olin enam-vähem kindel, et kuni 30 protsenti majandusest kukub kokku, kuid see oli palju vähem,“ ütles ta.