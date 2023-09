Korteriühistutel tuleb hakata mõtlema elektriautode laadimisvõimalustele

“Elektriautode liisingu maht on meie andmetel aastaga kasvanud üle kahe korra. See on selge märk sellest, et elektriautod on järjest suurema populaarsuse tõttu tõusmas esiplaanile. Korteriühistud peaksid juba praegu mõtlema tulevikule ja tagama, et nende parkimisaladel on piisavad laadimisvõimalused,“ sõnas SEB liisingujuht Rein Karofeld.

ABB elektriseadmete üksuse juht Märt Kostabi tõstab esile laadimisjaamade kvaliteedi ja tulemuslikkuse teemat: “On oluline, et laadimisjaamad oleksid kvaliteetsed, kiired ja turvalised. Korteriühistud peaksid valima seadmeid, mis on tulevikukindlad ja suudavad kohaneda kasvava nõudlusega. ABB on valmis pakkuma lahendusi, mis toetavad nii elektriautode kasutajate kui ka korteriühistute vajadusi.“

Elektriautode üha kasvav populaarsus tõstab esile vajaduse suurema ja parema laadimistaristu järele kogu Eestis. Korteriühistute jaoks on see võimalus näidata oma pühendumust keskkonnasõbralikkusele ja pakkuda kinnisvaraomanikele lisaväärtust.

„Näeme, et meie roheline mikrolaen, mis on just loodud laadimisjaamade ning päikesepaneelide soetamiseks ja paigalduseks, on järjest enam populaarsust kogunud ka korteriühistute seas. See näitab, et korteriühistud kas mõtlevad elektriautode arvukuse kasvu peale või on see vajadus juba käes,“ lisas SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas.