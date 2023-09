Eesti iduettevõte valiti Euroopa kümne parima kinnisvaratehnoloogia sekka

„Meil on hea meel tõdeda, et R8 Technologies on tunnistatud Euroopa kinnisvara tehnoloogia ettevõtete seas kümne parema hulka. Aitame kinnisvarasektoril oma AI tarkvara lahendusega saavutada kliimaeesmärke, et muuta meie planeedi tulevik jätkusuutlikkumaks. Meie ettevõtte inimkeskne tehisintellektilahendus võimaldab tõhusat kinnisvarajuhtimist, tagades soovitud mugava sisekliima optimaalse energiakasutusega ja saavutades seejuures ka kliimaeesmärgid,“ selgitas ettevõtte R8 Technologies kaasasutaja ja tegevjuht Siim Täkker.