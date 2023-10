Bigbanki uue säästuhoiusega on raha vaba samal ajal, kui teenid 2,5% intressi

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on Bigbanki uus säästuhoius välja töötatud selleks, et pakkuda klientidele atraktiivset lahendust, mis ühendaks võimaluse teenida oma hoiusele normaalset intressi, kuid mitte panna oma raha pikemaks ajaks tähtajalise hoiuse alla kinni. „Tähtajalisele hoiusele või muudesse instrumentidesse ei ole alati võimalik raha panna, kuna keerukates majandusoludes võib tekkida vajadus neid sääste kasutada. Nii seisabki enim Eesti eraklientide raha suurtes universaalpankades arveldus- ehk nõudmiseni kontodel, millelt enamasti ei maksa pangad märkimisväärset intressi. Bigbanki säästuhoius annab võimaluse ka sellelt rahalt intressi teenida,“ selgitas Jonna Pechter.

Nagu kõik pangahoiused Eestis, on ka Bigbanki säästuhoius kuni 100 000 euro ulatuses kindlustatud riikliku Tagatisfondi poolt: täpsem info Tagatisfondi kodulehel . Fondi põhireegel on lihtne: igal hoiustajal on igas pangas kaitstud kuni 100 000 euro väärtuses hoiuseid, kusjuures see summa võib sisaldada ka seni teenitud ja veel välja maksmata intresse.

Juba esimese nädalaga paigutasid Eesti inimesed enam kui miljon eurot Bigbanki pakutavale uut tüüpi paindlikule säästuhoiusele. „Rahal on täna hind ja see hind ei ole üldse mitte odav. Seega peab iga inimene endalt küsima, kas tema säästud seisavad niisama või teenivad parimat võimalikku tootlust,“ kommenteeris Bigbank Eesti juht Jonna Pechter, kelle sõnul on uut tüüpi säästuhoiuse kiirest edust võimalik järeldada vaid seda, et Eesti inimeste rahatarkus on selgelt tõusuteel.