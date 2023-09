„Majanduse väljavaade Eesti jaoks on päris kehva. Eriti sügis ja talv. Ettevõtjad on ebakindlad ja see tuleb paljuski valitsuse otsustest,“ lausub Käo kirjeldamas pilku läbi tänase majandussilma.

Oma mõttega juhib ta nimelt tähelepanu uutele maksudele, mis tema hinnangul aga suurendavad inflatsiooni veelgi. „Ühelt poolt tahame inflatsiooni alla saada, aga teiselt poolt suurendame seda veelgi. See on kahetsusväärne,“ kommenteeris ta ning lisas, et selline käitumine annab lihtsalt hoogu juurde sellele, et majandus ei saaks kasvada.