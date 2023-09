Eestis avati Euroopa suurim päikesekatuste tootmistehas

Tehasel on võimekus toota kuus 13 000 päikesekatuse paneeli. Aastas suudab tehas varustada 6000 hoonet 10 kW päikesekatustega, mis on piisav keskmise majapidamise elektrivarustuse katmiseks.

Solarstone´i missiooniks on saada Euroopa suurimaks päikesekatuse paneelide tootjaks, pakkudes lahendusi katuste renoveerimise kui ka uusehitiste segmenti. „See pole pelgalt tehase avamine; see on suur samm energiat tootvate kodude ja tootevtarbijate ajastu teoks tegemise suunas. Tootmisvõimsuse suurendamine aitab meil juhtida tööstuse muutumist ülemaailmselt,“ ütles ettevõtte tegevjuht Silver Aednik.

Sunly algne investeering andis Solarstone´ile hoogu, kuid Biofuel OÜ tegi hilisema investeeringuga võimalikuks Euroopa juhtiva BIPV tootmisüksuse avamise.

Viljandis ja Tartus tegutsev Solarstone on saavutuse üle uhke ning kinnitab end nüüd ühe Euroopa juhtiva BIPV tootmisüksusena. Aastas suudetakse komplekteerida kuni 60 MW jagu ehitisintegreeritud päikesepaneele.

Ettevõte on teinud märkimisväärseid investeeringuid, et suurendada oma päikesepaneelide tootmise kvaliteeti ja paindlikkust. Kasutades uuemat täppistöötluse tehnoloogiat, suudab Solarstone kohanduda kõigi kõrgeima taseme päikesepaneelide tootjate erinõuetega. See tagab, et iga toodetud paneel vastab ettevõtte rangetele kvaliteedikriteeriumidele, võimaldades samal ajal detailset meisterlikkust ja kohandamist.

Lisaks on Solarstone paigaldanud eritellimusel valmistatud päikesepaneelide testimisjaama, millel on A+ hinnang. See jaam kontrollib iga päikesepaneeli mooduli kvaliteeti, mis muundavad päikesevalguse elektriks. Tänu uuele testimisseadmele saab Solarstone teostada kõiki standardseid tööstuskatseid suure täpsuse ja usaldusväärsusega, pakkudes klientidele juurdepääsu isikupärastatud andmetele ja toodete jõudluse aruannetele.