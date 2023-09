Päev börsil: võla märkimisest vabanenud raha tõi börsile ralli

Investor Lev Dolgatsjovi sõnul ei jää LHV võlakirjade märkimisest alles jääv raha kontodele magama. „Minu laua peal on viimati palju asju olnud. Näiteks EfTENi uus väga huvitav kinnine kinnisvarafond või erinevate Balti ja Euroopa võlakirjade järelturu pakkumised (4Finance, Eleving, B2Holding jms). Pakkumisi on palju ja raha on igal pool teretulnud,“ ütles investor. Kuhu vabanev raha võiks Dolgatsjovi arvetes edasi liikuda, loe siit.