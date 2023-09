Võimatu ülesanne. Riik otsib tuulikutele maismaale kohta, arendajate sõnul ruumi ei ole

Terasel uurimisel leiab rohelise täpi Läti piiri äärest. Kaardi legendi järgi peaks sellist ala olema Eestis 243,5 km2. Kaardil domineerivad kollane ja punane. Kollane tähendab, et neil arendusaladel on tuvastatud liigispetsiifilised uuringuvajadused. Sellist ala on 12 131 km2. Punasega on kaardil tähistatud maismaalinnustiku elupaigad. Sinna tuulikuid püstitada ei tohi või on arendused võimalikud üksnes erandjuhtudel veenva eksperditeabe alusel. Sellist ala on meil 31 426 km2.