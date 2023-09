Binance müüb kogu Venemaa äri ning lahkub sealselt turult

Kasutajate üleviimiseks on paika pandud selge protsess, Binance ja CommEX teavitavad kasutajaid, kuidas oma varad CommEX-i üle viia. Uued venemaalastest kasutajad, kes on läbinud kliendikinnituse (Know Your Customer ehk KYC) protsessi, suunatakse juba praegu CommEX-isse. Lähikuudel lõpetab Binance kõik teenused ja ärisuunad Venemaal, protsessi kestuseks on kavandatud kuni üks aasta.