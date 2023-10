Digiallkirjade kehtivust aitab kontrollida kvalifitseeritud valideerimisteenus

Uurime, miks on oluline dokumendile lisatud allkirjad alati valideerida ja kuidas seda kõige usaldusväärsemalt teha.

Digiallkiri võib osutuda kehtetuks mitmel põhjusel: näiteks võib allkirja sertifikaat olla allkirjastamise hetkel kehtetuks tunnistatud või aegunud või ei vasta hoopis dokumendile lisatud allkiri pikaajalise säilitamise nõuetele.

Samuti on digiallkiri kehtetu juhtudel, kui kasutatud on nõrka või sobimatut krüptograafiat või allkiri on väljastatud kvalifitseerimata sertifikaadi või ajatempliga.

Ära usalda! Kontrolli

Kui sinuni jõuab mõni allkirjastatud dokument, saad alati veenduda, et sinna lisatud allkiri on tõepoolest kehtiv. Näiteks Dokobit by Signicat portaalis on selleks loodud valideerimisteenus. Valideerimine näitab, kas digiallkiri kehtis selle loomisest kuni valideerimise hetkeni, ja annab kindluse, et dokumenti ei ole pärast digiallkirjastamist muudetud.

Kõige kindlam valideerimise viis

Võimalusel tuleks allkirjade kehtivust kontrollida alati kvalifitseeritud valideerimisteenusega.

Ainult kvalifitseeritud valideerimisteenuste pakkujad on kohustatud võtma vastuse esitatud valideerimistulemuste eest ja tagama, et valideerimine toimub eIDAS-i määruse ja ETSI standardite järgi. Lühidalt öeldes tähendab see seda, et allkirjad valideeritakse kõige usaldusväärsemal ja tõhusamal viisil.

