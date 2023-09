TABEL | Vaata, millist töötasu pakutakse populaarsetel ametikohtadel

Kõige julgemalt on viimastel kuudel palka näidatud haridussektori tööpakkumistes, kus palgapakkumine oli avalik 61% kuulutustest. Keskmisest enam lisasid tööandjad avaliku palgapakkumise ka transpordi- (55%), korrakaitse- (54%), pangandus- (54%) ning tööstus- ja tootmissektori tööpakkumistele (54%).

CVKeskus.ee andmed näitavad, et avaliku palgaga tööpakkumistele kandideeritakse keskmiselt 63% rohkem kui sellistele, kus palganumber on jäetud saladuseks. Palgavõrdluse statistika pärineb 11 471 avaliku palgaga tööpakkumisest, mis tänavu Eesti suurimas tööportaalis cvkeskus.ee avaldatud on.