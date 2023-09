Kaarel Ots hakkab juhtima Nasdaq Balti börsi

Alates 1. oktoobrist kuuluvad Nasdaq Tallinna börsi juhatusse juhatuse esimees Kaarel Ots ning juhatuse liikmed Liene Dubava ja Vaidotas Užpalis. Nasdaq Riia börsi juhatusse kuuluvad juhatuse esinaine Liene Dubava ning juhatuse liikmed Kaarel Ots ja Vaidotas Užpalis.

Lisaks Nasdaq Tallinna juhatuse esimehe ametile asub Kaarel Ots 1. oktoobrist täitma Nasdaq Balti börside juhi rolli. Kaarel võtab selle positsiooni üle Daiga Auziņa-Melalksnelt, kes on otsustanud Nasdaqist lahkuda pärast 25 aastat.

„Kaarlil, Lienel ja Vaidotasel on põhjalikud teadmised väärtpaberituru valdkonnas ning kõigil neil on pikaaegne kogemus tiimide ja muutuste juhtimisel Balti börsidel. Seetõttu olen veendunud, et ühiselt moodustavad nad senisest veelgi tugevama juhtkonna, mille eestvedamisel jätkata Balti turu arendamist,“ ütles Nasdaqi Euroopa turgude asepresident ning Nasdaq Tallinna ja Nasdaq Riia börside nõukogu esinaine Arminta Saladziene.

Nasdaq Tallinna ja Nasdaq Riia börside juhatuste koosseisu ülebaltiliseks muutmine toetab ettevõtte teatel Balti turu integreerimist.

„Meie eesmärk on jätkata tugeva ja elujõulise Balti kapitalituru ehitamist. Oleme täiesti teadlikud sellest, kui oluline on, et börs oleks võimalikult hea kohaliku turu tunnetusega. Samal ajal on meie eesmärk ühtlustada võimalikult palju protsesse Baltikumi tasandil ning tagada, et meie regioon oleks väärtpaberite kauplemisele võtmise, nendega kauplemise ja arveldamise osas ühtselt ja lihtsasti ligipääsetav,“ ütles Nasdaq Balti börside ja Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Kaarel Otsal on 25-aastane kogemus finantsteenuste valdkonnas. Nasdaqiga liitus ta 2016. aastal Deloitte“ist. Enne seda töötas ta 8 aastat UniCredit Bankis. Alates selle asutamisest 2012. aastal on Kaarel olnud finantssektori klasterorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liige. Ta on ka Eesti Teenusmajanduse Koja nõukogu esimees. Kaarel on omandanud magistrikraadi ettevõtete ja investeerimispanganduse alal SDA Bocconi School of Management-ist.

Juhatustesse ülebaltilise esindatuse lisamine aitab Nasdaqi teatel ka MSCI algatust, millega konsolideeritakse muidu eraldiseisvad Eesti, Läti ja Leedu börsid MSCI vaates ühtseks turuks, et lihtsustada regiooni indeksi koostamist ja haldamist. Tänavu augustis loodud Balti indeks viib regiooni börsid MSCI koostatavate indeksite sekka ja tõstab seeläbi piirkonna nähtavust rahvusvaheliste investorite seas.