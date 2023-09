Hagen Bikes soovib taas investoritelt raha kaasata

Selleks kutsus Hagen Bikes kokku erakorralise üldkoosoleku, et kinnitada plaan. Kui börsil kauples Hagen Bikesi aktsiad täna hommikul 1,08 eurose hinna juures, siis uue pakkumise käigus on aktsiate hinnaks 0,95 eurot. Aktsiate hind IPO ajal oli 2,64 eurot.

Pakkumise maht on kuni 184 210 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 421 053 aktsiani. Pakkumise indikatiivne rahaline maht on seega kuni 175 000 eurot, suurema huvi korral kuni 400 000 eurot. Kavandatav märkimisperiood on 9.-20. oktoober.