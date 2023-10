Kus säilitada digiallkirjastatud dokumente nii, et need ka alles jäävad?

Dokumentide haldamise põhjalik läbimõtlemine on ettevõttele eluliselt oluline. Kui mõni dokument kogemata kaob, hävineb või veel hullem, kolmanda isiku kätte satub, võib see tuua kaasa mitmeid probleeme.

Mis juhtuda võib?

Tavaline praktika: ettevõtte digiallkirjastatud dokumente hoitakse töötajate arvutites, pilves või vedelevad need igasuguse kindla korrata meilipostkastides. Ära nii tee! Ühest küljest võib iga seade mis tahes ajahetkel puruneda või tekib näiteks olukord, kus fail on jäänud mõne endise töötaja arvutisse, kust seda on pea võimatu kätte saada.

Turvalisuse kõrval on teine oluline aspekt dokumentide hästi organiseeritud hoiustamine. Kui dokumendi allkirjastamisest on vähegi aega möödas, on ka kõige usinamal töötajal väga raske meenutada, millisesse kausta ja mis nimega see ikkagi salvestatud sai.