Venemaa kasutab sanktsioonidest möödahiilimiseks Hiina jüaane

Eelmisel aastal kasvas Hiina jüaanides arveldatud import Venemaal 20 protsendini. Aasta varem oli see olnud vaid kolm protsenti. Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupank (EBRD) leidis oma uuringus, et samal ajal langesid USA dollarites ja eurodes tehtud tehingud 67 protsendini. Aasta varem kasutati dollareid ja eurosid veel 80 protsendil tehingutest, vahendab Reuters .

Hiina jüaani on kaubavahetuses kasutama hakanud ka Venemaa-sõbralikud kolmandad riigid, nagu Mongoolia ja Tadžikistan. See muudab kaubavahetuse oma suurima partneriga – Venemaaga – tihti lihtsamaks.

Seni on rahvusvahelises kaubavahetuses domineerinud üldiselt USA dollar. See, et Venemaa kasutab rohkem Hiina jüaani, näitab, et majandussanktsioonid mõjuvad. Rahvusvahelised ettevõtted nõuavad tasumist USA dollarites, kuid Venemaal on sellega sanktsioonide tõttu raskusi. Seepärast on riik ka pöördunud uute valuutade ja kaubanduspartnerite poole.