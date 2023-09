Tuuleparkide rajamine lihtsustub. Valitsus kiitis heaks taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise eelnõu

„Praegu toodetakse Eestis taastuvatest allikatest ligikaudu 3 TWh. Sel aastal on ettevõtted langetanud otsused veel lisaks 2.3 TWh taastuvelektri tootmise rajamiseks, mis jõuab turule järgmise kolme aasta jooksul,“ täpsustas Michal. See tähendab, et pool tööd vajaliku eesmärgi täitmiseks on tehtud.