Pärnumaal Saarde vallas avati Utilitase esimene tuulepark Eestis

Parki paigaldatud Vestase V150 tüüpi tuulikud on 4,3 MW võimsusega ja tuulepargi koguvõimsuseks on 39 MW. Tegu on moodsaima tuulepargiga Eestis. Võrreldes näiteks 10 aastat tagasi rajatud tuulikutega suudavad uued 230-meetrise tipukõrgusega tuulegeneraatorid toota ühe tuuliku kohta pea kaks korda rohkem energiat.