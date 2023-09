Nimelt on Eesti jätnud unarusse piiriülese e-kaubanduse maksustamise ja sellega erinevate põhjalike analüüside järgi kaotanud igal aastal suurusjärgus 120-150 miljonit eurot.

Meil tuleb kiiresti lahendada olukord, et maksu- ja tolliamet saaks makseasutustelt saadud andmete põhjal tuvastada käibemaksu summad, mida nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikide (näiteks Aasia) ettevõtjad ei deklareeri Eestisse. Välismaistelt müüjatelt on võimalik saamata jäänud käibemaks sisse küsida tagasiulatuvalt, mis on viie-seitsme aasta jooksul kahjuks kuhjunud lausa miljardi euroni.